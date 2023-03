Gallarate: insegue, sperona la ex in macchina e poi le dà un pugno. Arrestato 33enne milanese

Gallarate (Varese), 2 marzo 2023 – Arrestato dagli agenti del Commissariato di Gallarate un cittadino extracomunitario di 33 anni per atti persecutori e lesioni aggravate. La notte del 28 febbraio la Volante in servizio di controllo del territorio è intervenuta in viale Milano in quanto alla sala operativa era giunta una richiesta telefonica di aiuto da parte di una donna che molto agitata riferiva di essere inseguita da un’autovettura.

Giunti sul posto gli agenti si sono imbattuti in due autovetture incidentate tra loro e hanno individuato subito la donna che impaurita indicava nell’uomo presente l’ex fidanzato che poco prima le aveva sferrato un violento pugno dopo averla inseguita e speronata con la propria macchina causando l’incidente.

Dagli accertamenti è emerso che la vittima nei giorni precedenti aveva già denunciato il suo aguzzino per atti persecutori e maltrattamenti e che l’uomo, evidentemente non rassegnato della fine della loro relazione, aveva già messo in atto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della donna. Tratto in arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è stato sottoposto ai domiciliari presso il proprio comune di residenza in provincia di Milano.