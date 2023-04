Volontari qualificati in ambito sanitario: al via il corso di formazione

Volontari qualificati in ambito socio-sanitario: a formarli è Avulss (associazione di volontariato sociosanitario) che da decenni offre un supporto prezioso nel territorio nelle realtà ospedaliere e sanitarie, nelle Rsa, nei Centri diurni per disabili e a domicilio in situazioni di difficoltà. Tra pochi giorni, giovedì 13, prenderà il via il 18° corso base di formazione dal titolo "Amore per la vita, testimoni nella solidarietà". Obiettivo, spiegano dall’associazione "preparare volontari qualificati in campo socio-sanitario fornendo loro le conoscenze di base indispensabili per orientarsi verso un serio impegno di servizio, in connessione con la realtà attuale, in modo da permettere ai volontari di avvicinarsi consapevolmente chi si trova in situazioni di difficoltà". Il corso comincerà il 13 e si concluderà il 29 maggio, prevede incontri due sere la settimana, il lunedì e il giovedì all’Ospedale di Busto Arsizio. Il corso è strutturato in tre parti: 1) comprensione dei fondamenti del Volontariato Socio-Sanitario, 2) formazione di base alla relazione interpersonale, 3) formazione socio-sanitaria di base del volontario. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per gli interessati, informazioni e iscrizioni il 13 aprile alle 19.30, prima dell’inizio corso alla Palazzina Formazione Ospedale di Busto Arsizio. Richiesto un contributo di 20 euro. R.F.