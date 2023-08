Volo di cento metri nel dirupo Terza vittima in due giorni

Ancora una vittima della montagna. Sono 4 negli ultimi 3 giorni in Lombardia: per incidenti e per malore. Un bilancio pesante. L’ultima una quarantatreenne, Francesca Tibaldi (nella foto), operaia milanese di Cornaredo: ha perso la vita precipitando in un canalone per 100 metri. L’incidente a Roncobello, in Valle Brembana, mercoledì. Da una prima ricostruzione la donna stava scendendo dalla zona del rifugio laghi Gemelli con un gruppo di 3 amici di Arluno. Durante una breve sosta, Francesca Tibaldi ha deciso di proseguire il cammino. Poi gli altri sono ripartiti, ma quando sono arrivati all’auto, alle baite di Mezzeno, non l’hanno vista e si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto. È entrato in azione il Soccorso alpino, la cui centrale ha allertato le squadre di Valle Brembana.

Le ricerche sono iniziate poco dopo le 22. In campo oltre 22 tecnici impegnati nella missione, tra cui un sanitario del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) che sono saliti a piedi lungo il sentiero. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco e l’elisoccorso di Sondrio di Areu che ha localizzato dall’alto l’escursionista. Era caduta in un canale per un centinaio di metri. Il medico ha constatato il decesso. La donna è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Roncobello. L’intervento è terminato poco dopo le 4 di ieri mattina. E sempre ieri i tecnici del Soccorso alpino hanno ritrovato vivo e in discrete condizioni, nonostante una notte trascorsa all’aperto nei boschi a mille metri, un 85enne che non era rincasato. Le sue ricerche erano iniziate mercoledì sera nella zona di Cornalba, sempre in Valle Brembana. A rintracciare l’anziano è stato un passante: il pensionato si trovava lungo il sentiero 519 B, poco distante dall’abitato di Cornalba. La squadra dei soccorritori che era nelle vicinanze e che stava perlustrando lo ha raggiunto. Sul posto la centrale del 118 ha inviato l’elicottero da Sondrio. Dopo una prima valutazione, il pensionato è stato portato in elicottero in ospedale per accertamenti. Intanto soccorsi mobilitati pure a Valfurva, a 3.300 metri, sul pizzo Tresero, in alta Valtellina, per una scarica di sassi: una 63enne ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Francesco Donadoni