Volo cancellato e ritardi Odissea per 50 studenti bloccati a Valencia

Volo cancellato e una cinquantina di studenti del liceo linguistico Galileo Galilei di Legnano restano bloccati all’aeroporto di Valencia. Gli studenti erano in Spagna a seguito di scambio culturale ed il volo RyanAir che avrebbe dovuto riportarli nella tarda serata di mercoledì 19 aprile, è stato più volte ritardato e poi annullato.

I ragazzi hanno passato la notte in aeroporto e si sono imbarcati il giorno dopo su un volo che li ha riportati a Bergamo non senza difficoltà fra orario e nottata complicata. Dopo una serie di vicissitudini varie, con la navetta per Legnano prima confermata e poi cancellata, la scuola ha organizzato un bus per prenderli ad Orio ad Serio e riportarli poi a scuola.