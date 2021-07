Varese, 19 luglio 2021 - Un ventenne di origine dominicana è stato arrestato ieri dalla polizia all'aeroporto di Malpensa, con l'accusa di violenza sessuale. Sul caso è al lavoro la Questura di Pisa: il giovane è accusato di aver violentato una 17enne, all'inizio di giugno, nella città toscana. Nei confronti del dominicano il gip di Pisa ha disposto una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguita dalla polizia pisana e da quella di frontiera allo scalo varesino.

Gli abusi, secondo qanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero avvenuti in un'abitazione a Pisa nella disponibilità del ventenne, da diversi anni residente in Italia. Il giovane avrebbe conosciuto a una festa la presunta vittima. La denuncia della minore ha poi fatto scattare le indagini, condotte dalla squadra mobile di Pisa e coordinate dal pm Sisto Restuccia. Il ventenne nel frattempo risultava aver acquistato un biglietto aereo per fare rientro in patria ed è stato così rintracciato a Malpensa.