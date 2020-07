"Denunciare è importante": è l’appello che arriva dalla Procura di Varese. Un invito indirizzato alle donne vittime di violenza, affinché si facciano forza e trovino il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di aggressioni o episodi spiacevoli. Temi particolarmente delicati e in cui si entra nella sfera privata di ognuno. Ma anche una voce in più può essere determinante per il lavoro degli inquirenti, considerato che spesso chi compie atti di violenza ha una propensione ad agire in modo seriale, con il rischio quindi che più donne possano diventare vittima dello stesso aggressore.

E sul tema della violenza di genere i riflettori non si sono spenti neanche negli ultimi complicati mesi. Le forze dell’ordine e la Procura hanno continuato a garantire la piena operatività nel periodo del lockdown, in cui tutti si sono ritrovati a vivere confinati in casa. Una situazione che si temeva potesse far emergere ed esasperare quei rapporti già problematici e magari irrisolti all’interno dei nuclei familiari, dando origine a possibili casi di violenza. Ma in base a quanto emerso finora non si è verificato nessun tipo di incremento sul numero di casi che vengono seguiti.

L.C.