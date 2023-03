Villa Recalcati Assegnate le deleghe Ecco la squadra del presidente Magrini

di Lorenzo Crespi

A un mese dal suo insediamento il nuovo presidente della Provincia di Varese Marco Magrini ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali. La carica di vicepresidente è stata conferita a Valentina Verga, consigliera comunale di Busto Arsizio, a cui sono state attribuite le materie relative a cultura, terzo settore, sport, gestione del personale, affari generali, consigliera di parità, pari opportunità, programmazione strategica e organizzazione. Le altre deleghe sono state così distribuite: alla consigliera Giuseppina Lanza le materie relative al territorio; alla consigliera Cecilia Carangi le materie relative alle aree omogenee (art. 5 dello Statuto della Provincia di Varese); al consigliere Michele Di Toro le materie relative a ambiente, energia, servizio idrico integrato, polizia ittico venatoria; al consigliere Carmelo Lauricella le materie relative a istruzione e formazione professionale, lavoro e agenzia formativa; alla consigliera Alessandra Agostini le materie relative a edilizia scolastica, sistemi informativi, provveditorato ed economato, politiche di supporto agli enti locali e sviluppo dell’ente di area vasta. Restano al presidente (almeno per il momento) tutte le altre deleghe, tra cui alcune particolarmente importanti come il bilancio e la viabilità. "Le deleghe sono state assegnate concordandole con i consiglieri stessi secondo competenze, affinità e disponibilità lavorative - ha commentato Magrini - rimangono ancora aperte alcune deleghe che verranno assegnate in futuro". Il numero uno di Villa Recalcati ha presentato anche le attività e gli impegni presi nel primo mese di mandato. "Ho già incontrato gran parte del personale della Provincia verificandone priorità e necessità, perché ritengo che i dipendenti siano fondamentali nel progetto di provincia come Casa dei comuni, recuperando anche la centralità dell’Assemblea dei sindaci". Presto sarà assegnato anche l’incarico al nuovo segretario generale, figura per la quale sono arrivate 12 candidature. "Sto facendo degli incontri per scegliere in maniera definitiva il candidato", dice il presidente. Giovedì 9 marzo Magrini incontrerà il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per condividere delle proposte di intervento sul territorio. Il lavoro intanto è già entrato nel vivo.

"Tre criticità affrontate in questa settimana con gli uffici competenti - sottolinea il presidente - sono quelle legate a Perstorp di Castellanza; al diniego della Soprintendenza inerente al cavalcavia di Laveno e all’ampliamento del liceo Grassi di Saronno. Abbiamo in mente una Provincia vicina ai sindaci, capace di fare rete sul territorio per dare servizi ottimali ai cittadini". Intanto in consiglio è stata approvata la variazione di bilancio di previsione 20232025.