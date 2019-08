Varese, 25 agosto 2019 - Trasferire l’attuale sede della polizia locale di via Sempione nella prestigiosa cornice di villa Augusta. L’idea è stata lanciata dal vicesindaco Daniele Zanzi, titolare della delega alla partita. Dal 1986 l’edificio era occupato da Aspem, confluita poi nel gruppo Acsm-Agam, attuale detentore della concessione per la raccolta dei rifiuti nel capoluogo. Una concessione che però non è stata più rinnovata, venendo assegnata successivamente all’impresa siracusana Igm Rifiuti Industriali & Tech Servizi. Entro il 28 febbraio 2020, data di scadenza del contratto, l’immobile di via San Giusto sarà perciò liberato e rientrerà nella disponibilità del Comune.

«A più riprese ho evidenziato il problema dell’inadeguatezza del comando di via Sempione, che è obsoleto e ha spazi ristretti - spiega Zanzi – e nell’ultima riunione della commissione Sicurezza ho ribadito quanto fosse importante trovare una rapida soluzione. Villa Augusta potrebbe esserlo, poiché, rispetto ad altre ipotesi che ho vagliato, si tratta di un bene di proprietà comunale. Certo è che per il futuro della struttura circolano diverse proposte. Innanzitutto bisognerà capire ove si insedierà la nuova impresa concessionaria, ma anche l’assessorato ai Servizi sociali ha manifestato interesse».

La villa, nel rione di Giubiano, è uno dei principali palazzi storici della città. Eretta nella seconda metà dell’800, è stata circondata all’inizio del secolo scorso dal parco, venendo poi acquistata dal Comune nel 1968. Per le dimensioni potrebbe rappresentare un ottimo rimedio agli annosi problemi della caserma di via Sempione. «La sede corrente è caratterizzata da numerose carenze - sottolinea Zanzi – per cominciare il garage non è adatto al numero di auto in dotazione all’organico, tanto che ogni volta in cui deve uscire un mezzo altri quattro devono essere spostati e, a tal fine, ho dovuto far installare dissuasori davanti all’ingresso, per impedire che le macchine in sosta occupassero gli stalli riservati ai veicoli d’emergenza dei vigili urbani. Il fabbricato è tra l’altro privo di spogliatoi femminili, mentre gli uffici sono stretti e causano disagio sia al personale sia ai cittadini che si recano al Comando».

Tra le idee alternative erano state valutate quelle di utilizzare dei locali dell’ex caserma Garibaldi, una volta terminato il restauro, oppure di optare per l’ex edificio Ina-Assitalia in via Casula: «Il complesso, progettato dall’architetto Morandini, è l’ex sede degli ispettorati agrari e forestali di regione Lombardia - chiosa Zanzi - è dotato di un garage sotterraneo molto ampio ed è in centro città, dinanzi a una zona sensibile, quale quella delle stazioni, e potrebbe essere un’ottima collocazione. L’unico ostacolo è legato al fatto che non si tratta di una proprietà comunale e sarebbe quindi necessario provvedere al suo acquisto, a differenza di un eventuale trasloco a Villa Augusta, che sarebbe invece a titolo gratuito».