Vigili in azione tra lotta allo spaccio ed educazione stradale a scuola

Tempo di bilanci per la polizia locale di Rescaldina (nella foto il sindaco Gilles Andrè Ielo) dopo le tante le attività svolte dalla nel corso del 2022 dopo gli anni condizionati dal Covid-19. Sono in particolare da evidenziare le attività di contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e nell’ambito dell’educazione stradale. "Grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno erogato per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, è stata attivata una progettualità sviluppata in diversi ambiti: interventi nelle scuole secondarie, attività di strada (curate dalla Cooperativa Albatros), formazione per il personale della Polizia locale e successive attività di controllo nelle aree vocate, purtroppo, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti - ha spiegato la comandante Alessandra Dall’Orto -. Questo progetto ha permesso al personale di ricevere una formazione specifica attraverso un corso organizzato presso il comune di Rescaldina (al quale hanno partecipato anche i colleghi di Cerro Maggiore), necessaria per organizzare servizi specifici di prevenzione e repressione, soprattutto nei confronti dei consumatori che sono l’anello debole della catena ma che costituiscono il cuore di questo commercio illecito". Altra attività importante e impegnativa, è stata quella legata all’educazione stradale. "Grazie alla condivisione in seno al laboratorio della città dei "Bambini e delle Bambine", nel corso del 2022 siamo riusciti a realizzare corsi di educazione stradale in tutti gli ordini di scuole. Di rilievo le attività svolte nelle scuole primarie nelle quali, oltre alle lezioni frontali i bambini hanno partecipato a un percorso sul territorio con il supporto di Pro loco che ha fatto conoscere loro i luoghi storici e della tradizione. I bimbi delle scuole dell’infanzia, oltre alle nozioni di base con particolare riferimento ai sistemi di ritenuta, sono stati coinvolti in percorsi, organizzati in aree protette, che i piccoli hanno potuto affrontare con le loro biciclettine, simulando l’esperienza di condurre un veicolo in strada. Inutile dire che questa attività è stata accolta con grande entusiasmo". Per quanto riguarda le multe, il calo in termini assoluti delle violazioni accertate, è da attribuire alla naturale diminuzione delle sanzioni per l’accesso all’area pedonale di via Bossi: 2.230 violazioni accertate nel 2021 contro le 1.070 del 2022. Ch.S.