Vigili del Fuoco in azione, due auto distrutte e un incendio in mansarda

Vigili del fuoco in azione intorno alle 3 nella notte tra martedì e mercoledì per spegnere un incendio segnalato in via Turati a Luino. La squadra del distaccamento luinese arrivata sul posto ha spento le fiamme che hanno distrutto due auto parcheggiate sulla strada quindi ha messo in sicurezza l’area. Da chiarire le cause dell’incendio, se accidentale oppure il gesto di un vandalo. Ancora un intervento ieri mattina ma a Taino per un incendio scoppiato in una mansarda. La richiesta di soccorsi intorno alle 8, sul posto gli operatori arrivati da Ispra che hanno spento il rogo. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.R.F.