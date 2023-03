Viggiù: fuga di gas, tre persone intossicate

Ambulanza in una foto d'archivio

Tre persone intossicate dal monossido. E’ successo a Viggiù questa sera, l’allarme intorno alle 22. Sul posto, in via Madonnina, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118.

Gli operatori hanno effettuato le procedure per la bonifica dell’abitazione e portato in salvo i tre adulti che si trovavano all’interno. Il personale sanitario ha prestato le prime cure, le condizioni degli intossicati non erano per fortuna gravi.

Ancora da chiarire le cause, dai primi accertamenti sembra che all’origine ci sia il malfunzionamento di una caldaia.