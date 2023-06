Viale Valganna, ferisce il rivale con dieci colpi di cacciavite: arrestato

Varese – Arrestato con l’accusa di tentato omicidio un giovane albanese coinvolto in una violenta lite con un connazionale. I due si sono affrontati la mattina di domenica, teatro dell’aggressione viale Valganna a Varese. Di fronte alla scena della violenta zuffa alcuni testimoni hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con il personale sanitario e due ambulanze e gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Nella lite che sarebbe scoppiata, secondo quanto ricostruito in un primo momento, per futili motivi ma nella quale ad un certo punto è spuntata un’arma, un cacciavite, i due albanesi hanno riportato ferite e per questo entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso.

Uno dei due presentava al momento del ricovero lesioni gravi, causate dai colpi inferti con il cacciavite, una decina, ma fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e quindi successivamente è stato dichiarato fuori pericolo. Nel frattempo gli investigatori hanno avviato indagini e per uno dei due albanesi, alla luce degli elementi raccolti nella ricostruzione della vicenda, è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Proprio il numero dei colpi inferti con il cacciavite ha fatto ipotizzare che da parte dell’aggressore ci fosse la volontà di uccidere il rivale, quindi per lui si sono aperte le porte del carcere Miogni a Varese. Gli inquirenti stanno ancora conducendo accertamenti per fare piena luce sull’accaduto, da chiarire se entrambi fossero armati.

Al momento l’indagato resta in carcere, in attesa nei prossimi giorni di comparire in Tribunale a Varese davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida del provvedimento.