Via il degrado dal parco di via Cadore

Torniamo a parlare del parco pubblico di via Cadore e via Premuda. Dopo aver fatto un sopralluogo, letto testimonianze, ascoltato residenti e Comune, domenica ne denunciavamo lo stato di pericolosa trascuratezza. Ma già il giorno dopo le cose hanno preso il verso giusto, come ci conferma un abitante del quartiere, Diego Mior: "Abbiamo notato con piacere che lunedì mattina sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’area verde - ci dice -. Due mezzi, di cui uno con il cestello per le potature, erano al lavoro. Sono stati così tagliati diversi rami pericolanti e anche tre piante, immaginiamo malate, sono state abbattute. Sono state create tre montagne di rami secchi, delimitate dal nastro segnaletico". I lavori sono proseguiti anche nei giorni successivi. "Oggi il parco non è accessibile, stanno proseguendo le opere - continua Mior -. Ci auguriamo che presto venga anche tagliata l’erba alta, in maniera da poter riprendere a frequentare in sicurezza l’area verde, portando i bambini a giocare e i nostri cani per una passeggiatina". L’avvio degli interventi scongiura pericoli reali". S.V.