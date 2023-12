Via ai lavori sul ponte. Castano, uscita chiusa. Tanti disagi e malumori

Inizieranno domani i lavori per la messa in sicurezza del sovrappasso della statate 336 Diramazione Boffalora-Malpensa corrispondente all’uscita di Castano-Buscate nord. "In queste settimane – hanno spiegato dalla direzione regionale di Anas – abbiamo provveduto a un esame della situazione strutturale, a definire i lavori da eseguire e ad appaltare le opere. Nel frattempo, dal 9 novembre, abbiamo cercato di alleggerire il carico sul ponte limitando il passaggio a una sola direzione. Si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato posizionando due semafori in modo tale da garantire il passaggio del traffico a senso alternato. Abbiamo però scartato questa soluzione, che avrebbe certamente causato delle code pericolose, scegliendo di dare una priorità al traffico diretto verso la Malpensa. A breve avremo anche una tempistica più dettagliata sui lavori e i tempi di esecuzione".

Sul ponte si può comunque passare ma solo se si arriva da Turbigo e zona sud di Castano e si deve proseguire nella direzione dello scalo aeroportuale. Chi arriva da Magenta-Boffalora trova l’uscita chiusa, deve uscire a quella successiva (Castano Primo Nord), fare il giro della rotonda e reimmettersi sulla superstrada per percorrere in senso inverso sino all’uscita Buscate Nord: cinque chilometri in più.

Se non si torna in superstrada l’alternativa è dirigersi verso l’abitato di Castano e attraversarlo, dopo aver superato diversi semafori, per raggiungere la parte opposta della città.

La chiusura dell’uscita - che non è segnalata preventivamente lungo la superstrada - ha creato comunque dei disagi non solo agli automobilisti in transito sulla direzione verso il Ticino e il Piemonte, come ribadito dal sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, nella lettera mandata all’Anas proprio per conoscere i tempi di attuazione dei lavori per la messa in sicurezza del sovrappasso, di cui aveva avuto notizia l’1 dicembre. Nella lettera il sindaco fa cenno ai disagi per chi si deve recare al polo scolastico superiore Torno (collocato vicino alla uscita), alle attività produttive e commerciali posizionate a sud della città, nonché ai residenti della zona.

I primi malumori erano stati espressi dai cittadini sui social già una settimana dopo la chiusura dell’uscita, anche perché non c’era alcun cantiere che giustificasse la chiusura.