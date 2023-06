Via a suon di pugni l’incasso della festa

"Ero rientrato in casa da poco quando ho sentito le urla del presidente dalla strada. E poi mi sono accorto che avevano seguito anche me, entrando nel cortile e buttando a terra un computer che avevo nell’Apecar". Il cassiere della Pro loco di Sant’Alessio con Vialone ha chiamato i soccorsi e i carabinieri per la rapina messa a segno dopo le 2 di sabato, fruttata ai due malviventi un bottino di circa 15mila euro, tutto l’incasso della seconda serata della Festa della birra. "Il presidente è stato l’ultimo a uscire dall’area della festa – riferisce il cassiere della Pro loco – e appena dopo aver chiuso il cancello è stato aggredito a pugni da due malviventi, che gli hanno preso il borsello, con una parte dei soldi, e costretto ad aprire il bauletto dello scooter, dove teneva gli altri soldi, portandogli via anche il cellulare". La vittima ha riportato contusioni lievi ed è stato trasportato in ambulanza al San Matteo.St.Z.