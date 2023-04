Vernice e scritte sul monumento ai parà: "No esercito, no guerra"

Un messaggio contro la guerra inviato alla città di Saronno, vandalizzando il monumento ai parà di via Biffi. Sulla parte posteriore è stata lanciata una secchiata di vernice beige, mentre sul davanti è stata realizzata una scritta. Lo slogan, con vernice spray rossa, recita "No army no war", ossia "no esercito, no guerra".

Il blitz è stato realizzato notte tempo e la speranza è di poter identificare i responsabili con l’aiuto della videosorveglianza cittadina.

Non è la prima volta, purtroppo che il monumento viene preso di mira. L’ultima volta è successo nel gennaio 2019 e a pulire il monumento, voluto dall’amministrazione dall’allora sindaco Pierluigi Gilli e dalla sezione locale dell’associazione paracadutisti, erano stati alcuni uomini dell’Ottavo reggimento guastatori paracadutisti con alcuni volontari locali.

Ora da parte dell’associazione c’è la massima attenzione per trovare qualcuno in grado di ripulire il monumento con le dovute attenzioni, per evitare danni permanenti al pregiato marmo nero.

Sara Giudici