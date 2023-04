Vergiate, 18enne trova 500 euro in strada e li porta alla polizia: rintracciato lo sbadato proprietario

Vergiate, 20 aprile 2023 – Una bella storia, un esempio di onestà, a raccontarla sono gli agenti della Polizia locale di Vergiate sulla pagina social. Scrivono “Siamo abituati, purtroppo, a raccontarvi di episodi illeciti, le nostre informazioni vertono spesso su situazioni di irregolarità, fenomeni di inciviltà e spesso anche incresciosi episodi di maleducazione. Oggi in controtendenza siamo contenti di raccontarvi di una ragazza vergiatese che qualche giorno fa, per le vie del centro paese ritrova ben piegate, sebbene portate dal vento, diverse banconote per un valore totale di circa 500 euro”.

La giovane non ha avuto un attimo di esitazione e si è diretta al Comando di Polizia Locale. Continua il racconto: “Si è presentata allo sportello con otto banconote da 50 euro più altre di piccolo taglio, consegna il tutto, ritira il verbale, si dispiace per lo sconosciuto che ha perso i soldi, quindi ci saluta”. Prima che si allontani le chiedono l’età ““Ho appena festeggiato i 18 anni” risponde.

Il giorno dopo grazie alle telecamere è stato rintracciato il cittadino che aveva smarrito quelle banconote e che mai si sarebbe aspettato di essere contattato dalla Polizia Locale per ritirare il denaro, lo stesso denaro del quale aveva già immaginato una diversa destinazione. Ma grazie a quella giovane le ha ritrovate. “Brava Sara!” concludono gli agenti, un esempio quello della diciottenne, la conferma che l’onestà è ancora un valore nella vita di ogni giorno.