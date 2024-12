Verde e ciclabili le richieste nel nuovo Pgt

È stato presentato in Giunta il documento “Temi e luoghi strategici“, il risultato del percorso di ascolto per lo sviluppo sostenibile della città. Tra le priorità: la creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, la necessità di potenziare il trasporto pubblico e nuove aree di sosta. Da parte dei cittadini anche la richiesta di ulteriori spazi verdi, la rigenerazione di aree dismesse, interventi per ridurre l’inquinamento acustico e idrogeologico e per incentivare la riqualificazione urbana senza consumo di nuovo suolo. I gruppi di lavoro si sono occupati anche dei luoghi da rigenerare, come l’ex Calzaturificio Borri, di progetti per rivitalizzare piazze, monumenti e spazi pubblici del centro storico e di grandi interventi come il nuovo terminal nel rione di Sacconago, il restyling delle stazioni ferroviarie e la costruzione del nuovo ospedale. Ros.For.