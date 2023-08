Verbano, contestati i rilasci "Così si penalizza l’agricoltura"

Il Sass Cavalasc è un colossale masso erratico che si trova sulla sponda del Verbano, nel Comune di Ranco, in prossimità del confine con Ispra. In questi giorni si può osservare l’enorme masso completamente all’asciutto. Il Sasso Cavallazzo è rimasto scoperto ed è il simbolo dell’ondata di siccità che ha travolto il lago Maggiore che solitamente ne ricopre almeno la base. Esso, come tanti altri massi erratici disseminati nella zona, testimonia un grande fenomeno geologico iniziato sessantamila anni fa e conclusosi ventimila anni orsono.

Qualche giorno fa in zona la secca del lago Maggiore si è trasformata in una trappola per un sessantasettenne al lido di Monvalle. L’uomo è sprofondato fino al busto nel fango, rimanendo bloccato tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto usare una moto d’acqua per estrarlo dalla “morsa”. Il Consorzio del Ticino ha concesso un aumento delle portate erogate dal Lago Maggiore – scrive in una nota il Consorzio ET Villoresi –. Il Naviglio Grande è passato da 13 metri cubi al secondo a 23. Il Verbano è risalito, passando da 35 centimetri sotto lo zero idrometrico a 29 assestandosi attorno ai 192.68 slm, un metro sotto la media. Intanto è polemica: il Consorzio Est Sesia, l’ente che regola l’approvvigionamento idrico di 25mila agricoltori in Piemonte, si è infatti scagliato contro la decisione accusando il consorzio del Ticino di sacrificare i raccolti per non danneggiare il comparto turistico.

"Oggi si sta consumando un ennesimo brutto capitolo per l’agricoltura del territorio che produce il 90% del riso nazionale, quello di essere passati all’ultimo posto della catena dei bisogni e delle priorità. Dopo il consumo idropotabile, infatti dovrebbe venir l’agricoltura –questa la nota dell’Est Sesia –. Invece, con stupore oggi si scopre che il programmato e possibile raggiungimento di quota -0,50m sullo zero idrometrico all’idrometro di Sesto Calende (oggi -0,30m) è impedito dal fatto che non si potrebbe oltrepassare la quota di -0,40m pena la difficoltà per grandi imbarcazioni turistiche di attraccare e navigare per il Lago Maggiore: e quindi, dietro forti pressioni degli imprenditori e dei politici del lago d’estate è giunta la decisione del Consorzio del Ticino di far togliere 60 metri cubi al secondo complessivi dalle dispense irrigue erogate".

Christian Sormani