Varese, notte di litigi violenti, ambulanza e forze dell'ordine in azione

Ancora un violento litigio nella notte tra domenica e lunedì nella zona delle stazioni ferroviarie a Varese, già teatro di episodi allarmanti. Intorno all’una i soccorsi hanno ricevuto una chiamata con la richiesta di intervento: c’era una donna ferita durante una lite. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con l’ambulanza e le forze dell’ordine, la donna, 34 anni, è stata accompagnata al pronto soccorso per essere medicata. Da chiarire che cosa sia accaduto. Anche la notte precedente, tra sabato e domenica è stata caratterizzata da liti violente che per fortuna non hanno avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte. La prima ad Azzate, soccorso e portato in ospedale al Circolo di Varese un uomo di 52 anni, quindi intorno alle 5 in piazza Repubblica a Varese carabinieri e soccorsi con l’ambulanza per un giovane di 21 anni, vittima di un’aggressione. La movimentata notte tra sabato e domenica non era finita: intorno alle 6 il personale di soccorso è intervenuto con l’ambulanza a Olgiate Olona per un ventinovenne ferito in una lite e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio. R.F.