Varese, Iniziativa Solidale per Interventi di Emergenza Sociale

Si intitola “Pronto intervento sociale“ il progetto sperimentale che prende il via a Varese dalla collaborazione tra Comune, City Angels e Spi Cgil. Un’iniziativa che mira ad allargare la fascia degli interventi emergenziali a supporto delle persone in difficoltà sociale ed economica. "Una risposta solidale a situazioni di emergenza sociale – spiega l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – che consente di avere qualcuno che è già presente e attivo sul territorio nella gestione di situazioni di grave marginalità, in cui si rende necessario intervenire con immediatezza, come può avvenire in occasione dei fine settimana". Il progetto mette in campo operatori specializzati e figure professionali specifiche per la gestione dei casi complessi di grave marginalità. Situazioni che possono essere individuate ad esempio da segnalazioni di cittadini, associazioni o forze dell’ordine, e che necessitano di un intervento immediato in attesa della presa in carico vera e propria dai Servizi sociali.

"Lo scopo del progetto – spiega il coordinatore dei City Angels Varese Andrea Menegotto – è dare una maggiore strutturazione e forma, attraverso metodi di approccio consolidati e protocolli operativi, ai nostri interventi in emergenza, quando siamo chiamati a operare su situazioni che si creano in ambito sociale e che, se non gestite con immediatezza, potrebbero condurre a serie problematiche per l’incolumità psico-fisica della persona. Come City Angels già dal 2017 abbiamo istituito un servizio di reperibilità per le situazioni di emergenza sociale attraverso un numero telefonico attivo 24 ore su 24". Conclude Dino Zampieri, segretario generale di Spi Cgil Varese: "Siamo presenti con il nostro supporto in termini economici e organizzativi. È un progetto in cui crediamo dal momento che tra i nostri obiettivi e principi fondativi ci sono i valori di solidarietà e sostegno a favore delle persone emarginate".L.C.