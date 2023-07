Varese, Doyoubike cresce e punta su cicloturismo e promozione territorio

Varese Doyoubike cresce e punta sulla promozione delle proposte del territorio. Il progetto dedicato al cicloturismo lanciato a novembre 2021 dalla Camera di Commercio ha già messo a segno importanti risultati, a partire dalla formazione di 50 guide e dalla mappatura di 45 itinerari, dalla pianura ai laghi fino alla montagna, per un totale di quasi 2500 chilometri di percorsi tracciati. Un ampio ventaglio di possibilità, dai tour per famiglie a quelli per gli appassionati di cicloturismo e per chi cerca l’adrenalina agonistica. Dopo aver portato Doyoubike nelle fiere di settore l’ente camerale lancia ora un piano di comunicazione per raggiungere il grande pubblico. Le potenzialità del resto sono importanti: il turismo in bici in Italia nel 2022 ha generato ben 31 milioni di presenze e 4 miliardi di indotto. Tra le novità spicca il nuovo sito varesedoyoubike.it, realizzato avendo l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti per la miglior esperienza cicloturistica in provincia. Consultabile in italiano ed inglese, permette di scaricare i tracciati degli itinerari e di conoscere gli "official point" sul territorio, ovvero le attività partner come hotel e ristoranti nelle vicinanze dei percorsi. Un’altra novità per la stagione estiva 2023 è un video promozionale fortemente evocativo delle opportunità che il varesotto offre per trascorrere da turisti giornate su due ruote a pedali all’insegna dell’active&green. Quindi il terzo tassello: "Nella logica di valorizzare quanto più possibile il sistema cicloturistico varesino che stiamo mettendo a punto grazie anche al prezioso apporto dei nostri partner istituzionali - ha detto il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello - abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Questo per intercettare al meglio i cicloturisti del mercato elvetico". L’accordo prevede lo sviluppo di una campagna social con post redatti in tedesco, francese e inglese. L.C.