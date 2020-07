Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per i due occupanti di un aliante che nella mattinata di ieri, intorno alle 11.20, è precipitato nel Lago di Varese. L’aeromobile è caduto in acqua nei pressi del Volo a Vela di Calcinate del Pesce, durante la fase di atterraggio. Per cause ancora da accertare, forse per un errore umano, il mezzo avrebbe mancato la pista finendo così in acqua. A bordo c’erano due uomini di 52 e 62 anni che non hanno riportato gravi ferite.

Ad aiutarli a mettersi in salvo alcune persone sulla riva, che avevano assistito alla scena e li hanno raggiunti con un gommone. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, con gli specialisti del soccorso acquatico, il Reparto Volo Lombardia con il “Drago 82” e il nucleo sommozzatori di Milano. Presenti anche le forze dell’ordine e i sanitari per i soccorsi, a cui sono seguite poi le operazioni di recupero del mezzo.

L.C.