Sarà il Politeama il futuro teatro di Varese. L’ufficialità è giunta in seguito all’ultima segreteria tecnica dell’accordo di programma relativo a piazza Repubblica, che coinvolge Regione Lombardia, Comune di Varese, Provincia di Varese e Università dell’Insubria. I rappresentanti degli enti si sono riuniti ieri mattina in videoconferenza. Si è deciso di optare per la riqualificazione dell’ex cinema situato in piazza XX Settembre. Un’ipotesi che ha prevalso sull’altra opzione in campo, ovvero la costruzione ex novo di un edificio teatrale nell’area attualmente occupata dal Teatro Apollonio. Le due alternative sono state analizzate sotto il punto di vista tecnico, culturale, economico-sociale, ambientale e procedurale. Nel documento preliminare elaborato nel 2020 da Palazzo Estense emergeva in particolare una differenza notevole nei costi: la riqualificazione del Politeama è stata stimata in meno di 10 milioni, mentre un nuovo teatro avrebbe costi sopra i 21 milioni. Avanti dunque con la trasformazione del Politeama: si procederà innanzitutto con un progetto di fattibilità tecnico-economica della riqualificazione. Si studierà la possibilità di includere anche le palazzine limitrofe alla struttura, che sono di proprietà del Comune di Varese e attualmente ospitano la sede dei Servizi sociali.

Fatte le procedure di gara, il progetto potrà essere valutato a fine 2021. Durante l’incontro c’è stato spazio anche per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori nell’ex Caserma Garibaldi, in seguito al sopralluogo dello scorso gennaio a cui aveva partecipato anche il presidente della Regione Attilio Fontana. L’intervento, che ha preso il via a novembre, sarà completato tra circa due anni. L’edificio diventerà il nuovo polo culturale della città. Nel frattempo proseguono i lavori anche su piazza Repubblica. Gli enti sottoscrittori dell’accordo di programma hanno deciso di procedere con la progettazione della piazza, estesa anche agli spazi attualmente occupati dal Teatro Apollonio, a cura dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, in forza di un accordo di collaborazione in essere con il Comune di Varese. Ed è ormai imminente nella piazza il trasferimento del mercato, con le bancarelle che da piazzale Kennedy si sposteranno nella nuova collocazione più centrale. Un ritorno al passato: piazza Repubblica è stata infatti la storica sede del mercato cittadino fino al 1967. In un video pubblicato su Youtube dal Comune di Varese è stata ripercorsa proprio quella storia, con le voci degli ambulanti protagonisti del mercato. Tra questi anche Marcello Calzavara. "È una grande emozione tornare in piazza della Repubblica".