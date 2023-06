Varese, 17 giovani volontari per rafforzare l'offerta culturale della città

Il Comune di Varese accoglie i giovani volontari del Servizio civile universale: sono in tutto diciassette ragazzi e ragazze, che per i prossimi dodici mesi saranno coinvolti nei progetti attivati all’interno del programma "Cultura per tutti a Varese", con l’obiettivo di rafforzare i servizi e l’offerta culturale della città. I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, saranno impegnati per un periodo di un anno per 25 ore settimanali. "Il servizio inizia con un periodo formativo, della durata di circa due mesi, per poi entrare nel pieno della realizzazione dei progetti - spiega l’assessore alle risorse per la crescita e digitalizzazione Stefano Malerba - un’occasione per approfondire le proprie competenze personali, professionali e soprattutto un modo per comprendere meglio le attività dell’ente, vivendo dall’interno progetti importanti che riguardano la nostra città".

Tre i progetti che saranno attivati: il primo, "Comunicare il Museo", vede il coinvolgimento di sei volontari, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio museale cittadino. Anche per il progetto "Condividere la Biblioteca" sono sei i volontari coinvolti. La finalità del percorso è quello di promuovere la biblioteca come spazio culturale generativo e rigenerativo di legami con il territorio.

Lorenzo Crespi