Va a correre col caldo “Boio“ ucciso da malore

Sembrava un investimento da parte di un’auto pirata e invece a stroncare Alessandro Boiocchi, 50 anni ad agosto, è stato un improvviso malore attorno alle 19 di sabato lungo la strada Vecchia Cremonese, a Lodi. Lo hanno trovato riverso a terra, dopo che l’uomo era uscito per una corsa serale: in un primo momento la ferita alla testa poteva far nascere qualche dubbio sulla dinamica, ma successivamente è arrivato il responso del medico e l’autorità giudiziaria ha permesso la restituzione del corpo al dolore dei familiari, la mamma e la figlia di undici anni. Il padre era morto solo un mese fa mentre il fratello di Alessandro, Hubert, era scomparso nel 2008 dopo una malattia. Ieri la notizia della scomparsa di “Boio“ si è diffusa in un attimo e tanti sono stati gli attestati di vicinanza per lo sportivo con un passato da giocatore di calcio in diverse società lodigiane e allenatore delle giovanili.

M.B.