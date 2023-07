Uomo soccorso tempestivamente a Saronno dopo malore sul balcone

Non si sa se sia semplicemente stato male sul balcone o se sia stata una scelta consapevole quella di sdraiarsi all’esterno ma quel che è certo è che in questo modo un saronnese ha potuto essere soccorso rapidamente. Si tratta dell’uomo che giovedì intorno alle 18 è stato vittima di un malore. Già perché il saronnese sentendosi mancare forse è uscito sul balcone e si è sdraiato a terra dove è stato visto e presto raggiunto dai soccorsi. E’ l’emergenza avvenuta in viale Rimembranze dove come detto nella prima serata sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Quando hanno visto l’uomo sdraiato a terra sul balcone passanti e vicini hanno dato l’allarme chiamando la centrale operativa delle emergenze sanitarie Areu fornendo tutte le indicazioni del caso per un rapido intervento. In poco tempo sono arrivati i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno hanno aperto la porta dell’appartamento permettendo al personale sanitario della Croce Rossa di Saronno di raggiungere l’uomo. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale di piazzale Borella. Il personale sanitario ha comunque rassicurato tutti i presenti che il saronnese con le cure del caso si riprenderà quanto prima. Una disavventura che quindi avrà comunque un lieto fine forse anche perché grazie allo svenimento sul balcone l’uomo ha potuto essere soccorso tempestivamente.

S.G.