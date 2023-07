Uomo accoltellato a Buscate, racconta di questioni legate alla droga

Ai carabinieri che lo hanno interrogato ha detto di essere stato accoltellato a una gamba per questioni di droga. L’episodio ha avuto come teatro piazza della Filanda a Buscate, dove l’uomo è stato notato, riverso a terra a poca distanza dalla guardia medica, nel tardo pomeriggio di sabato. Italiano di 34 anni, con tutta probabilità è arrivato – ferito – in questa zona a bordo di un’auto: un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta lo ha condotto all’ospedale di Legnano. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato ferito con un coltello da uno sconosciuto in un bosco dove si era recato per acquistare della droga. Al vaglio il suo racconto.P.G.