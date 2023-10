Università terza età. Al via oltre 70 corsi

Lunedì 16 ottobre inizierà il nuovo anno accademico Universiter, l’Università della terza età, con sede al Centro civico di piazza Soldini. L’associazione offre settanta corsi di formazione (dalle lingue straniere ai corsi di educazione alimentare e salute), conta circa cinquecento iscritti ed è attiva da ventisette anni. Universiter, oggi presieduta da Vittoria Vanzini Maffezzoni, è stata costituita il 21 ottobre 1996 per iniziativa di un gruppo di amici Lions, fra cui Carlo Pomini e Umberto Pigni. L’offerta iniziale era di 8 corsi, frequentati da 157 iscritti. In questi anni ha registrato la frequenza di circa 15.000 pensionati e anziani di Castellanza e zona. In collaborazione con la Liuc, sono state proposte anche lezioni ed esercitazioni di computer a più di 4.000 persone. Durante il Covid è continuata l’attività on line, offrendo 50 corsi, tutti in dad. Le lezioni, nei pomeriggio da lunedì a venerdì, si svolgono nei locali del Centro civico di piazza Soldini e in altre sedi decentrate in città. Gli iscritti pagano una quota associativa annua di 90 euro, che dà diritto a frequentare tutti i corsi in programma senza ulteriori spese. "Il servizio che fornisce Universiter è parte di una collaborazione da sempre in crescita, così come gli iscritti ai corsi che sono aumentati del 40% negli ultimi anni" ha dichiarato il sindaco Mirella Cerini. S.V.