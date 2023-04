Una serra di marijuana in casa Denunciato un quarantenne

Denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni, residente in un comune dell’alto Varesotto, per la coltivazione domestica di sostanza stupefacente. Tutto è cominciato con la segnalazione arrivata ai carabinieri di Luino del furto di una scala presso un cantiere edile dove i militari hanno poi effettuato un sopralluogo. Durante l’intervento gli uomini dell’Arma hanno individuato la scala sottratta appoggiata però sul muro di una vicina abitazione, proprio a ridosso di una finestra del secondo piano dell’immobile che presentava i vetri infranti. Una situazione alquanto strana che ha fatto nascere immediatamente il sospetto che il furto della scala potesse essere "in funzione" di quello nell’abitazione e che i ladri potessero ancora essere all’interno. I carabinieri hanno così deciso di introdursi nell’abitazione con la stessa scala e, nell’osservare dall’esterno prima di entrare, con sorpresa si sono trovati davanti agli occhi una scena un po’ diversa rispetto a quella ipotizzata: insieme a un apparente disordine generale compatibile con quello di una casa rovistata dai ladri, hanno subito avvertito un singolare rumore di ventilazione forzata e un forte e inconfondibile odore di marijuana.

I militari a quel punto hanno deciso di entrare trovandosi di fronte non solo a un furto di lieve entità ma anche a una scena inconsueta poiché all’interno di una camera da letto era presente una vera e propria serra domestica con diverse piante di marijuana alte già circa un metro. In quel contesto hanno rintracciato il singolare "agricoltore" casalingo nei cui confronti è scattata la denuncia a piede libero per la coltivazione domestica di sostanza stupefacente. Nell’abitazione c’era tutto il necessario, per consentire alle piante di crescere bene. R.F.