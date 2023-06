Una risata che può guarire In reparto arrivano i clown

di Silvia Vignati

La musica, i clown e il counselling psicologico. Humanitas Mater Domini dispiega ogni mezzo affinché il malato possa contare su una cura a 360 gradi. Ne parliamo con la dottoressa Simona Sancini, direttrice sanitaria dell’ospedale.

Da quali considerazioni nasce la volontà di introdurre musica e clown in ospedale? Da una richiesta del malato o da una valutazione della direzione?

"Il ricovero in ospedale è sempre un momento extra-ordinario che, anche se programmato, rompe la routine quotidiana e porta con sé una sensazione di fragilità. Durante queste giornate, il paziente vive un percorso di cura che coinvolge la sfera fisica ma anche quella emotiva. Per questo, oltre ad offrire un servizio di consulenza psicologica, Humanitas Mater Domini ha deciso di portare in corsia iniziative che permettano di far evadere la mente dei pazienti, al di là delle mura ospedaliere, per superare stress e paure".

Dunque la musica e i clown: avete pensato di privilegiare alcuni reparti, e se sì, quali?

"Le iniziative coinvolgono tutti i nostri reparti di degenza, nessuno escluso".

I musicisti di “Officine buone Odv“ e i clown “I Pressappoco di VippOlona OdV“ andranno stanza per stanza oppure in spazi predisposti?

"Dipende dalle attività, ma tutto si svolge sempre nel rispetto delle esigenze del paziente. I clown entreranno direttamente nelle stanze dei degenti, in modo da costruire un rapporto con la singola persona. I volontari artisti di Officine Buone, invece, si esibiranno in un’area del reparto in cui è possibile l’ascolto da parte di più pazienti".

Perché avete deciso di organizzare queste attività?

"“Mens sano in corpore sano“ è una citazione antica ma che raccoglie una verità assoluta. Il buon umore, una risata, possono davvero aiutare chi è malato e si trova ricoverato in ospedale".

Quali altri tipi di supporto mettete a disposizione?

"In Humanitas è sempre presente una psicologa clinica, per i pazienti ricoverati che necessitano di un supporto psicologico o per coloro che lo richiedono. Non solo. Per i pazienti che si sottopongono all’intervento di prostatectomia (asportazione della prostata, ndr) e le donne operate per tumore al seno, sono stati organizzati veri e propri percorsi di counselling. Fin dalle settimane precedenti all’intervento, per prepararsi all’operazione e alla degenza, i pazienti e i familiari sono invitati a partecipare ad incontri di gruppo con le nostre équipe. Si tratta di un percorso multidisciplinare di informazione e ascolto, che permette di conoscere in anticipo tutte le fasi della cura, sciogliendo dubbi e timori e permettere di affrontare nel migliore dei modi il proprio percorso, dal ricovero al ritorno a casa".

Perchè si sa: l’impatto psicosociale di alcuni interventi chirurgici non riguarda solo il malato, ma anche, a volte con la stessa intensità, la cerchia famigliare dello stesso.