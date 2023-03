Una poltrona di pelle sulle spalle e poi la fuga Arrestato sessantenne

Arrestato dagli agenti del Commissariato di Gallarate un uomo di 62 anni, residente in città, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza per il furto aggravato che aveva appena compiuto, nella notte tra giovedì e venerdì, all’interno di un negozio di arredamenti in pieno centro città. Il malvivente è stato intercettato dalla pattuglia mentre fuggiva, sulle spalle una poltrona in pelle di valore che aveva "prelevato" dal negozio, a poca distanza, nel quale era entrato dopo aver mandato in frantumi la vetrina causando ingenti danni all’attività. E’ stato trovato in possesso, all’atto della perquisizione, di oggetti da scasso. Ricostruita la dinamica del fatto e raccolti una serie di inequivocabili elementi di prova, l’uomo è stato arrestato per il reato di furto pluriaggravato. Oggi sarà celebrato il processo per direttissima.