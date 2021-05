Lago di Varese balneabile entro il 2023: l’obiettivo è raggiungibile. A dirlo l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo, intervenuto ieri nella sede territoriale di Regione Lombardia a Varese. L’occasione era quella della riunione del comitato di coordinamento dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale per il risanamento del Lago di Varese. Un momento per fare il punto della situazione, che...

Lago di Varese balneabile entro il 2023: l’obiettivo è raggiungibile. A dirlo l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo, intervenuto ieri nella sede territoriale di Regione Lombardia a Varese. L’occasione era quella della riunione del comitato di coordinamento dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale per il risanamento del Lago di Varese.

Un momento per fare il punto della situazione, che procede secondo i piani stabiliti. "Quello che sembrava impossibile quando abbiamo iniziato questo lavoro – ha detto Cattaneo – sta diventando una prospettiva realistica, confermata dai dati. Il monitoraggio che stiamo conducendo con Ats sta dando riscontri positivi e conferma l’assenza di fattori che impediscono la prospettiva di una balneazione a breve".

Dunque si conferma la possibilità di avere un lago balneabile nell’arco di due anni. All’incontro hanno partecipato in videoconferenza la Provincia, i sindaci e gli enti coinvolti nell’accordo per il lago. È stato illustrato lo stato di avanzamento delle diverse attività in corso. Per quanto riguarda la rete fognaria gli interventi di ricognizione effettuati dalla società Alfa procedono in linea col cronoprogramma: sono stati rilevati 524 chilometri, in 19 Comuni, pari a circa il 55% del totale dell’intera rete. La conclusione dei rilievi topografici è prevista per la fine del 2021. L’impianto di prelievo ipolimnico ha permesso invece di asportare due tonnellate di fosforo, corrispondente al 60% del carico interno.

Il prelievo non ha prodotto impatti ambientali negativi sul Bardello e sul Lago Maggiore. Inoltre le boe limnologiche gestite da Arpa permettono di monitorare in tempo reale la qualità delle acque del lago. In accordo con la Guardia di Finanza sono stati effettuati dei controlli diretti a lago e sulle sponde. Sono stati trovati natanti abbandonati e sono state riscontrate delle difformità. Infine il Comune di Varese è in contatto con alcuni operatori per valutare la possibilità di attivare per l’estate 2021 un servizio sperimentale di navigazione turistica elettrica.

Lorenzo Crespi