Una Fondazione per l’ospedale: "Il sindaco chiarisca la posizione"

"La proposta di trasformare l’ospedale in una fondazione interessa davvero il sindaco Augusto Airoldi?". È quello che si chiede l’associazione Attac, in una dura nota in cui fa il punto dell’iter per arrivare a un consiglio comunale aperto, a Saronno, dedicato alla salute pubblica e al futuro dell’ospedale.

Malgrado la raccolta di mille firme, l’amministrazione ha rifiutato, per motivi formali e sostanziali, la convocazione della seduta e l’associazione ha ora depositato una risposta ufficiale con le proprie controdeduzione.

L’associazione chiede poi lumi al primo cittadino Augusto Airoldi (nella foto) sulla proposta dell’ex deputato Gianfranco Librandi di creare una fondazione per l’ospedale. "Librandi dice che il sindaco sarebbe d’accordo: si tratta di verità, caro primo cittadino? Se così fosse, sarebbe chiaro come mai non si vuole portare in consiglio comunale la proposta di delibera sulla sanità pubblica portata da mille saronnesi! Ma ovviamente ci auguriamo che si tratti dell’ennesima boutade".

Sara Giudici