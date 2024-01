Una base scout nel campo bruciato da un incendio

Una base scout al posto di una distesa di alberi bruciati. Sono iniziati martedì 23, i lavori nei terreni posti alla Cascina Colombara e da poco acquistati dalla Fondazione BaCo Base scout Colombara, fondata lo scorso marzo dai gruppi scout Agesci del territorio (Saronno, Garbagnate, Arese e Baranzate). Il terreno di 30.000 metri quadrati su cui si trovano due case, era piantumato con più di 900 alberi, andati distrutti durante il furioso incendio del luglio 2022. La fondazione vuole realizzare una base per tutti gli scout lombardi, fruibile dai giovani del territorio: uno spazio verde per fare educazione all’ambiente e per sperimentare relazioni sane e costruttive. "Vogliamo rigenerare quella zona per metterla al servizio dell’attività di scoutismo della provincia e della regione - hanno spiegato i delegati - C’è fame di questi terreni per permettere ai ragazzi di vivere la natura. Resterà un terreno cintato ed essendo in una zona ben collegata, vicina a Saronno sud, potrà essere un punto di riferimento per i gruppi scout lombardi ma vogliamo che sia a disposizione anche delle scolaresche". Insomma un progetto che creerà un punto di riferimento "bello ed attrezzato" per il mondo dello scoutismo ma anche una rinascita e una ricchezza per l’intera città che potrà utilizzarlo per progetto per i giovani e le scolaresche. "Quando abbiamo fatto i primi sopralluoghi – spiega un altro delegato – il terreno era luogo di spaccio. Dopo l’incendio è migliorato ma questo progetto darà vita e movimento al quartiere e alla città trasformando un’area abbandonata in una risorsa". Per poter ripiantumare l’area, occorre prima liberarla dagli oltre 800 alberi morti a causa dell’incendio. S.G.