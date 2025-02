Un supereroe di nome Angelo ha salvato Cocco: un micio trova casa grazie a un bimbo speciale

"Ho adottato un gatto per trascorrere la vita con lui e per salvarlo dalla strada", sono queste la parole di Angelo, un bambino di 8 anni che vive a Legnano che, da vero Supereroe, decide di accogliere un gattino abbandonato e destinato ad una vita di stenti per strada.

Angelo matura l’idea di adottare un gatto in Grecia, quando, in vacanza con i genitori, vede per caso un gattino abbandonato sul ciglio della strada. Angelo cura questo gatto per quasi un’estate intera. Tuttavia, a settembre, quando arriva il tempo di tornare in Italia, il bimbo lascia il gattino alle cure della nonna che vive lì, con la speranza di poterlo incontrare nuovamente ogni estate.

Tornato in Italia, il bimbo continua a maturare il desiderio di adottare un micetto per salvarlo dalla strada: ha le idee ben chiare, non vuole assolutamente acquistarlo, ma salvarlo.

Si rivolge, quindi, a diversi gattili. Finalmente, al Gattile di Legnano, Angelo trova il suo gattino: i volontari avevano da poco scoperto un’intera famiglia abbandonata al cimitero di Legnano. Mamma gatta e 4 cuccioli erano in attesa di una famiglia. Ad Angelo non sembrava vero. Così, questo piccolo eroe, alla fine riesce nella sua impresa e adotta un gattino, Cocco, un piccolo cucciolo europeo di 3 mesi.

Un’impresa d’amore per Angelo e una nuova famiglia per Cocco.