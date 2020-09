Mucche alle prese con ventilatori e docce viste le temperature balneari delle stalle. Da giorni la colonnina di mercurio supera infatti 30 gradi, con cali sensibili solo nelle poche ore antecedenti l’alba. È quindi ancora "stress da caldo" per gli animali nelle fattorie, dove sono nuovamente entrate in funzione ventole e doccette per aiutare le mucche, che stanno producendo meno latte rispetto ai periodi normali (-10% circa). Spiega il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori (nella foto): "È certamente una situazione singolare per il periodo, specie per il comprensorio prealpino. Oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte". Per questo sono attive le contromisure anti afa nelle stalle, dove gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi. Nelle stalle sono entrati in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura e i pasti vengono dati un po’ per volta per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. A trarre beneficio dal caldo sono, invece, le uve che attendono la vendemmia. Grazie all’exploit di questi giorni, stanno sviluppando un grado zuccherino ottimale, che porterà la raccolta 2020 a essere ricordata per l’ottima qualità.

