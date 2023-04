Un progetto di sostegno ai genitori

Si intitola "Dipende come mi abbracci" ed è un progetto rivolto ai genitori e ai bambini nei primi tre anni di vita, con la finalità di offrire sostegno e rinforzo delle capacità genitoriali nell’ottica della prevenzione. Il progetto prevede, nelle giornate di martedì e venerdì mattina, l’attivazione di uno spazio dedicato alle famiglie in via Frasconi 4 a Varese. "L’obiettivo - ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari - è quello di affrontare il bisogno e agire nell’ottica della prevenzione mettendo in campo tutti gli strumenti possibili". Tra le attività previste ci sono azioni rivolte ai genitori, con l’obiettivo di sostenerli nei primi 1000 giorni di vita del bambino e prevenire ogni problematica attraverso un’equipe specialistica composta da una psicologa, un’ostetrica e una pedagogista. Inoltre saranno attivati anche momenti di gruppo, come la tisana delle mamme e corsi per l’allattamento e il massaggio infantile. L.C.