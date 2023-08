Un invito da mezzo secolo Doppio rito di Ferragosto e Festa della montagna

Ferragosto e Festa della Montagna sono due appuntamenti che da quasi mezzo secolo a Varese viaggiano paralleli. Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Varese non ha voluto rinunciare all’evento agostano per eccellenza in città, che porta varesini e turisti fino in cima al Campo dei Fiori. Saranno quattro giorni di festa, dal 10 al 15 agosto, resi possibili da un impegno che dura mesi, dagli adempimenti burocratici all’aspetto logistico. Lo sa bene il capogruppo degli Alpini varesini Antonio Verdelli, che dopo la lunga preparazione non vede l’ora dell’inizio della festa. "Non ci resta che attendere i vostri sorrisi, le vostre meravigliose famiglie, la vostra voglia di polenta, di sport e di appuntamenti anche benefici proprio nella fantastica cornice del Campo dei Fiori". Questo l’invito lanciato ai varesini, che potranno approfittare non solo della gustosa offerta del banco gastronomico, ma anche di un ricco programma di appuntamenti. Si potrà infatti visitare la Grotta Marelli e l’Osservatorio astronomico, ma anche camminare con le guide del Cai Varese partendo dal Sacro Monte oppure seguire una lezione di nordic walking. Quindi gli eventi fissi che si ripetono anno dopo anno: la motoadunata alpina nella mattina di venerdì 11 agosto e la cronoscalata Tre Croci il giorno seguente. Ritorna anche il torneo di burraco, così come gli aperitivi letterari. Ci sarà spazio anche per la musica, dal jazz alla disco dance anni ’80, e per il teatro. Si parte giovedì 10 agosto con l’alzabandiera alle 10.45, mentre la chiusura il giorno di Ferragosto sarà alle 17.30 con l’ammainabandiera, dopo che in mattinata il momento clou sarà la messa all’altare delle Tre Croci a memoria di tutti i caduti senza croce. "Saremo a vostra disposizione dal 10 al 15 agosto e soprattutto dispenseremo sorrisi per rispondere ai vostri sguardi deliziati dal piacere provato - continua il capogruppo Verdelli nel suo messaggio - sarà un’esplosione di felicità da ambo le parti che porteremo nei cuori fino alla prossima Festa della Montagna". Come lo scorso anno si salirà al Sacro Monte solo con le navette: gli autobus partiranno ogni 20 minuti dal piazzale del palazzetto di Masnago a partire dalle 10 del mattino.

Lorenzo Crespi