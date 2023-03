Un “hotel degli insetti” allestito dai bambini

Un "hotel degli insetti" al parco di via Vecellio. Lo hanno realizzato sabato 25 marzo, i bambini di Villa Cortese guidati dall’agronoma Sara Raimondi Evalli. I partecipanti al laboratorio "Bee & Bee" organizzato dall’amministrazione comunale e dal gruppo Vivilparco hanno dapprima imparato tante curiosità, dal vivo e toccandole con mano, su api, coccinelle, millepiedi, forbicine; poco alla volta, poi, hanno completato il cosiddetto "hotel degli insetti": una casetta divisa in stanze per ospitare al meglio le varie tipologie di insetti realizzata nei giorni scorsi da due artigiani di Villa Cortese seguendo specifici criteri naturalistici. L’iniziativa rientra nel progetto complessivo di riqualificazione graduale del parco di via Vecellio, un’idea elaborata anche in collaborazione con l’istituto scolastico "Gregor Mendel" nell’ottica di farne uno spazio particolare: un parco da vivere anche come aula didattica all’aperto e per tutti con percorsi sensoriali. "Vedere l’emozione dei bambini per il primo volo di un’ape è stato il più bel riconoscimento per il lavoro svolto – spiega Francesco Farè, referente del gruppo VivilParco – Speriamo che questa piccola esperienza possa contribuire a farli diventare adulti più consapevoli".