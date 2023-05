Un fiume giallorosso in corteo E ora la traslazione della Croce

È stata una bella vittoria in scioltezza quella di Legnarello nel Palio in notturna, vista l’ora in cui si è corsa la finale nell’anello del Giovanni Mari. Antonio Siri ha di fatto dominato tutti e cinque i giri, alzando il braccio al cielo dopo il quarto pensando di aver già vinto, salvo poi accorgersi che ne mancava ancora uno.

Poi la grande festa giallorossa, dallo stadio al maniero in una notte che ha regalato emozioni per la 12ª vittoria della contrada, che aveva trionfato sei anni fa con Giovanni Atzeni che bissava il successo del 2015. Sul fronte del fantino sardo, invece, Siri aveva vinto il Palio a Legnano nel 2019 con San Domenico.

Il tripudio del caldissimo popolo giallorosso è poi proseguito in maniero, fra grida, sciarpate e campane a festa. Il muro giallorosso allo stadio aveva già fatto emozionare il capitano di Legnarello, Matteo Masnata, che, vinto il crocione. aveva commentato a caldo: "Vittoria del nostro popolo, strameritata!".

La Croce è stata portata in corteo alla Basilica di San Magno per la benedizione: "Buona festa e buon percorso a tutti voi" le parole di don Stefano Valsecchi, parroco di Legnarello.

Qualcuno è poi tornato a parlare dei cavalli scossi della prima batteria, corsa su un fondo fangoso a causa della bomba d’acqua del tardo pomeriggio. Per fortuna la caduta non ha comportato conseguenze per i purosangue di San Domenico e San Magno. Brutte notizie per il fantino Silvano Mulas, che nella caduta si è rotto la clavicola.

La festa continua sabato con la traslazione della Croce dalla Basilica di San Magno alla contrada vincitrice: l’ultima cerimonia di rito della rievocazione storica del Palio di Legnano. Durante la cerimonia, la Contrada, oltre a prendere in custodia la Croce di Ariberto da Intimiano, riceverà il Peso: una scultura di 1.176 grammi d’argento che riassume lo spirito e l’essenza della manifestazione storica legnanese. L’appuntamento è per sabato alle 19 in piazza San Magno.

Christian Sormani