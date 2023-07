Un corso di “consapevolezza“ per le donne colpite da tumore al seno

Si chiama mindfulness e si traduce in consapevolezza ma anche in maggior benessere per le pazienti. L’Asst Sette Laghi ha promosso, grazie al contributo economico dell’associazione Caos (Centro ascolto operate al seno) un corso rivolto alle donne colpite da tumore al seno che si trovano in cura alla Breast Unit dell’Ospedale di Varese. In dieci hanno partecipato ad altrettanti incontri di due ore ciascuno, finalizzati ad apprendere le tecniche di mindfulness. Il primo ciclo si è appena concluso e un nuovo percorso sta per essere avviato.

"La diagnosi di tumore al seno mette in crisi l’immagine di sé e determina profondi cambiamenti che accompagnano le diverse fasi del percorso della malattia e della vita nella sua interezza, della donna e della sua famiglia – commenta la presidente di Caos, Adele Patrini – Vengono coinvolte la sfera fisica, emotiva e quella delle relazioni intime e sociali". Il corso, tenuto dalla psiconcologa Paola Zavagnin, aiuta ad acquisire consapevolezza di sé e delle proprie risorse. La mindfulness insegna infatti ad assumere un atteggiamento proattivo governando gli stati mentali, a riconoscere e gestire le emozioni in modo funzionale e a rispondere agli eventi con consapevolezza anziché reagire in modo automatico. "Può essere di supporto nelle diverse fasi delle cure, prima o dopo la chirurgia, oppure durante la chemioterapia e la radioterapia", spiega il medico psicoterapeuta Eugenia Trotti.

Soddisfatta Francesca Rovera, direttore della Breast Unit: "Le nostre pazienti riescono ad affrontare meglio intervento e terapie. Meglio in termini di partecipazione, collaborazione ma soprattutto di consapevolezza, controllo e, non esagero, di serenità. Grazie alla mindfulness siamo spesso riusciti anche a ridurre la somministrazione di farmaci o a evitare gli effetti collaterali di alcune terapie".

L.C.