Un bando per riaprire il vecchio impianto

C’è tempo fino al 27 giugno prossimo per presentare delle offerte per la ex piscina di via De Gasperi 23. L’impianto giace inutilizzato da sei anni e da qualche settimana è partita un’asta di vendita, indetta dal Tribunale di Milano per l’ex impianto natatorio. Un immobile di proprietà privata su un’area da 8.500 metri quadrati complessivi che comprende il complesso sportivo da 2.095 metri quadrati con una piscina di 25 per 12,5 metri e una più piccola da 12,5 per 5 metri, una palestra per body building, una palestra pre-natatoria, quattro spogliatoi maschili, servizi e docce maschili, i locali della direzione, la segreteria, un guardaroba, l’ingresso, un locale medico e tre spogliatoi femminili. L’immobile necessita di lavori di ristrutturazione e adeguamento: la vasca fu chiusa il 31 luglio 2017, per l’assenza di certificazioni e documenti di agibilità.