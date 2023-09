Un arsenale nascosto in casa. Arrestato anziano di 75 anni

Aveva un arsenale nascosto in casa: arrestato 75enne a Nerviano. I carabinieri della stazione di Nerviano hanno messo le manette a un uomo del posto trovato in possesso, all’interno della propria abitazione, di una pistola a salve modificata. L’arma era priva di matricola. Dopo aver iniziato una perquisizione a casa del pensionato nervianese all’interno dell’appartamento hanno rinvenuto anche una carabina e alcune armi artigianali tipo balestre, fionde e archi. La scacciacani modificata poteva esplodere cartucce calibro 22 ed essere così letale. Tutte le armi trovate sono state sequestrate mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari per la conseguente convalida da parte dell’autorità giudiziaria milanese. Per le balestre, gli archi e le fionde se detenute in casa sono da ricomprendere tra gli strumenti sportivi dei quali è consentita la libera detenzione e il porto per giustificato motivo. Altro peso invece hanno la carabina e la pistola modificata. Secondo la Cassazione infatti detenere una pistola a salve modificata in modo che possa sparare proiettili veri equivale a detenere un’arma clandestina.