Ultimo saluto a Claudia "Ci hai donato tanto"

di Christian Sormani

"Chiediamo pace per Claudia. Gesù oggi non mette un punto, la vita di Claudia continua in quello che ha lasciato in ognuno di noi. Claudia sei stata casa e abitazione di Dio e sei degna ti essere con lui". Così in una chiesta gremita don Giovanni Sala, coadiutore di Rescaldina, ha ricordato di Claudia Turconi, tragicamente morta con la sua amica al casello di Milano Ghisolfa. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Rescaldina. Ad ucciderle un italo-marocchino di 39 anni, schianto positivo alla cannabis e alle benzodiazepine, che le ha tamponate a 150 chilometri orari nella corsia del casello. Una morte atroce con le due donne morte sul colpo. "Ci restano le parole di Dio che ci uniscono a Claudia – ha proseguito don Giovanni –. La tua morte è una porta che si apre e ti conduce al padre con gioia senza fine, non sarai sola. Sei una persona che ha fatto tutto con dedizione e attenzione agli altri soprattutto con gli anziani. Neanche un grammo dei tuoi doni sarà sprecato e ora sei in cielo, nella vita più alta e più grande e hai vissuto sofferenze, ma ora sei nella gioia eterna. Hai creduto tanto nell’amicizia, offrendo alleanza come voleva dio. Claudia da lassù ricordarci che possiamo ancora sentirci legati e insieme. Ti mettevi al servizio degli altri anche una capacità artistica che dio ti aveva donato".

Tante le colleghe della donna presenti al funerale che hanno preso il microfono per ricordarla: "Avevi sempre una grande borsa e un immancabile sacchetto con la settimana enigmistica. Grande il tuo impegno al centro diurno e ti dedicavi con passione anche alle attività artistiche. Tutto parla di te, la bellezza realizzata col lavoro delle tue mani e amavi i tuoi figli e amavi la vita. Eri schietta ma sensibilissima, curiosa, minuziosa, generosa. Eri anche rappresentante sindacale e l’11 febbraio avevi compiuto 60 anni. Facevi ancora progetti e la tua morte ha il sapore di beffa. Abbracciamo i tuoi figli che trasmetteranno la tua bellezza". Intanto è stata fissata la data dell’ultimo saluto a Laura Amato, l’amica di Robecchetto con Induno. Le esequie si svolgeranno lunedì 6 marzo nella chiesa di San Bernardo. A piangere la donna oltre ai familiari stretti, anche gli amici ed i colleghi dell’ospedale Macedonio Melloni di Milano. Per quanto riguarda lo schianto la Procura di Milano, una volta ottenuta la documentazione medica, chiederà di effettuare una perizia psichiatrica sul trentanovenne italiano di origine marocchina.