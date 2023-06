Ulderica Moncon compie 100 anni, grande festa alla Rsa San Remigio con il saluto dei sindaci

Grande festa alla Rsa San Remigio. Ulderica Moncon ha spento le sue prime cento candeline attorniata dai figli, dai nipoti e da tutto lo staff della casa di riposo bustese. Accanto a lei anche il sindaco di Busto Susanna Biondi e quello di Canegrate Matteo Modica, che le hanno portato le congratulazioni ufficiali dei due municipi per il traguardo raggiungo. Nata in provincia di Rovigo, Ulderica ha vissuto per anni a Canegrate insieme al marito, ai figli e ai nipoti. Una decina d’anni fa, dopo essere rimasta vedova, l’ingresso nella Rsa dove risiede. Durante la festa che l’ha vista protagonista, il Corpo musicale parrocchiale di Busto Garolfo le ha dedicato un piccolo concerto mentre la Banda di Arconate ha inviato un videomessaggio. Per lei anche una performance dell’attore Gianni Giannini, oltre ai saluti ufficiali di tutto lo staff e della dirigenza della Rsa.

Ulderica Moncon ha riservato un sorriso per tutti e ringraziato per la festa che tutta la struttura ha contribuito a realizzare. La novella centenaria ha confermato di essere anche un’assidua lettrice del nostro giornale, che sfoglia ogni mattina dopo la colazione commentando le notizie insieme alle altre amiche della struttura di via Alfredo di Dio.

P.M.