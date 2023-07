Ufficio turistico in Villa Fumagalli

Riaperto dopo quattro anni l’Ufficio informazioni turistiche di Laveno. Il servizio è tornato operativo ieri nella nuova sede di Villa Frascoli Fumagalli. L’infopoint aveva chiuso nel 2019 dopo un periodo di gestione da parte della Pro loco nei locali ora in uso alle Officine dell’Acqua. L’attività riparte in collaborazione con Archeologistics, società già attiva in ambito culturale sul territorio. "La collocazione in Villa Fumagalli ha dei vantaggi - spiega il sindaco Luca Santagostino -: è centrale rispetto al paese, in testa alla nuova area pedonale e funzionale per dare vita al parco e alle sale di Villa Fumagalli, che avranno un presidio costante".

A fronte di investimenti per 170mila euro, il Comune ha ottenuto dalla Regione, nell’ambito del Distretto del commercio, un finanziamento di 125milla euro per la ristrutturazione dei locali di Villa Fumagalli e dell’ex edicola di piazza Caduti sul Lavoro, che sarà un punto di contatto per la promozione delle iniziative sul territorio.

Gli ulteriori lavori di migliorie e la riqualificazione dell’ex edicola saranno avviati a fine estate. Obiettivo è il riconoscimento di Tourist Info Point. In questa prima fase l’ufficio sarà aperto martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 19.30.

Lorenzo Crespi