"A causa del Covid mi ritrovo senza budget per poter affrontare la stagione, pagare l’affitto o i materiali sportivi necessari. Mi rivolgo a te lettore, ti piacerebbe, con una piccola donazione dal valore di una pizza, aiutarmi in quello che è il mio lavoro e la mia vita?". È l’appello che arriva da Gabriele Galli, 21enne di Uboldo, giovane promessa del pattinaggio di velocità su ghiaccio che da settembre si allena in Olanda per coltivare la propria passione e soprattutto per raggiungere il suo sogno indossare la maglia della nazionale italiana alle Olimpiadi Invernali di Pechino nel 2022. Un sogno che rischia di allontanarsi per la crisi legata al coronavirus che ha lasciato l’uboldose senza sponsor e quindi senza fondi. Da qui l’idea di un appello sul sito di crowdfunding www.gofundme.it con l’obiettivo di raccogliere 6 mila euro.

Gabriele si racconta con semplicità: "Sono un ragazzo di 22 anni che sin da piccolo ha inseguito il sogno olimpico. Dopo un argento ai mondiali Junior di pattinaggio velocità a rotelle ho deciso di provarci fino in fondo nel pattinaggio velocità su ghiaccio e sin dal secondo anno sono riuscito a difendere la maglia azzurra ai mondiali junior". Nel 2019 la scelta di "una nuova esperienza in Olanda firmando il mio primo contratto con una squadra professionistica grazie anche alla fiducia di due sponsor". Ma ora serve di più.

Sara Giudici