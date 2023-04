Tutto pronto per il playground del basket al parco Falcone-Borsellino

Tutto pronto per il playground dedicato al basket che troverà spazio al parco Falcone-Borsellino e che è arrivato sino alla fase esecutiva grazie alla spinta in avanti impressa da Legnano Basket Knights del presidente Marco Tajana. Proprio in questi giorni "Slums Dunk" - l’Organizzazione di volontariato creata dai cestisti Bruno Cerella e Tommaso Marino che si occupa di dare vita a Basketball Academy nelle periferie di alcune delle baraccopoli più degradate del mondo e che è promotrice anche dell’iniziativa legnanese - ha annunciato che l’inaugurazione del playground cittadino è prevista per la seconda metà di maggio. "L’idea alla base è quella di donare alla città un playground – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa - che possa diventare un punto di riferimento e d’incontro per tutti i ragazzi di Legnano. Un progetto che inizia con la riqualificazione dell’area verde, ma non si ferma lì. Vuole essere infatti un’iniziativa che ha come fulcro l’aggregazione dei ragazzi tramite lo sport e che crea valore attraverso la passione che unisce entrambi i founder: la pallacanestro". Nell’iniziativa sono state coinvolti anche Rotary Club, Lions Club, Panathlon, Rotaract Club e Fondazione Famiglia Legnanese: il progetto prevede la riqualificazione dell’area pavimentata adibita ad attività ludiche libera nel parco Falcone e Borsellino. Particolare anche la grafica dai colori sgargianti, opera di Francesca Cassani, scelta per il nuovo campo da basket all’aperto: al centro otto mani che sorreggono un pallone a forma di cuore, simbolo di inclusione. Nelle due metà campo sono rappresentati i loghi delle due associazioni promotrici della riqualificazione mentre il campo è racchiuso dai simboli della Città di Legnano: i merli del castello Visconteo e gli stemmi delle otto contrade del Palio. In cantiere partite e tornei per coinvolgere enti del terzo settore e associazioni, "meet & greet" e spazio alla street art. P.G.