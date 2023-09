Tutti a Castellanza: Pic-nic Solidale Sotto le Stelle

Una “cena al sacco” che fa del bene. Da consumare non in un prato, ma in piazza San Bernardo. L’amministrazione comunale chiama tutti ad animarla, con la propria partecipazione, venerdì alle 19.30. Si terrà infatti la quarta edizione del "Pic-nic solidale sotto le stelle", progetto nato nel solco delle iniziative dell’assessorato alla Gentilezza, affidato alla vicesindaco Cristina Borroni, e in collaborazione con la Comunità Pastorale Santi Giulio e Bernardo. La cena collettiva è finalizzata alla raccolta di contributi da destinare all’Associazione solidarietà famigliare (come nelle passate edizioni verrà predisposto un contenitore per le offerte). Per organizzare i posti a sedere, serve prenotare (indicando nome e numero delle persone partecipanti) entro giovedì 7 alla mail: [email protected].

Sarà possibile portare da casa il proprio cestino, o acquistarlo negli esercizi commerciali limitrofi alla piazza, aperti per l’occasione. In caso di maltempo, la serata si terrà nella palestra dell’oratorio San Giuseppe. Il pic-nic ha il sostegno di tante associazioni, fra cui Area giovani, DonneXCastellanza, Pro loco, La mensa del Padre Nostro, Caritas, Anpi, Associazione nazionale carabinieri S.V.